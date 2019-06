O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acusou neste domingo o Irã de ter atacado navios-petroleiros e derrubado um drone americano, e prometeu que seu país irá garantir a livre navegação no Estreito de Ormuz, uma via chave para o petróleo.

Em entrevista à rede CBS, Pompeo confirmou que um drone MQ-9 Reaper dos Estados Unidos caiu em 6 de junho devido ao impacto de um míssil disparado do Iêmen, e que, segundo avaliações, este ataque teria sido realizado com a ajuda do Irã.

Segundo o Comando Central do Departamento de Defesa (Centcom), foi usada no ataque uma versão melhorada do míssil terra-ar iraniano SA-7. Um segundo lançamento de míssil contra um drone americano, desta vez fracassado, foi registrado no mesmo dia do ataque aos petroleiros.

Pompeo não comentou que opções os Estados Unidos estão considerando para proteger o transporte marítimo ou para punir o Irã após os ataques desta semana aos petroleiros no Golfo de Omã, mas reiterou que o presidente Donald Trump não está buscando uma guerra com aquele país.

"O que devem ter em mente é que iremos garantir a liberdade de navegação pelo estreito", afirmou em entrevista ao "Fox News Sunday".

O Irã negou as acusações dos Estados Unidos, assinalando que as mesmas foram feitas "sem provas factuais ou circunstanciais".

Um terço da produção mundial de petróleo transportada pelo mar passa pelo Estreito de Ormuz, canal que faz limite, ao norte, com o Irã e que conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã.

"Este é um desafio internacional, importante para todo o planeta. Os Estados Unidos irão se assegurar de realizar todas as ações necessárias, diplomáticas ou de outro tipo", para obter a liberdade de navegação", assinalou Pompeo.

- Tensão em alta -

A tensão crescente fez surgir o temor de hostilidades naquela região, considerada um barril de pólvora.

"Não queremos uma guerra. Tem que ficar bem claro para os iranianos que continuaremos tomando ações que demovam o Irã da ideia de se envolver neste tipo de comportamento", disse Pompeo.

O secretário americano não apresentou provas da participação do Irã nos ataques de quinta-feira, mas insistiu: "Não há equívocos sobre o que aconteceu aqui. Estes foram ataques realizados pelo Irã contra navios comerciais, contra a liberdade de navegação, com a clara intenção de impedir a circulação no estreito."

O Pentágono divulgou um vídeo em que são vistos tripulantes do que parece ser uma embarcação iraniana retirando uma bomba do casco de um dos petroleiros atacados.

O congressista democrata Adam Schiff, presidente da Comissão de Inteligência da Câmara dos Representantes e um dos principais críticos do governo Trump, disse que as provas da participação iraniana nos incidentes "são muito fortes e convincentes". "O explosivo não foi detonado e tiveram que retornar para retirá-lo", declarou ao programa da CBS "Face the Nation".

