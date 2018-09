O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, saudou os "importantes compromissos" de Pyongyang durante a cúpula entre as duas Coreias

O chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, saudou nesta quarta-feira (19) os "importantes compromissos" de Pyongyang durante a cúpula entre as duas Coreias e disse que Washington está pronto para "entabular imediatamente negociações" para alcançar a desnuclearização norte-coreana "para janeiro de 2021".

Em um comunicado, Pompeo também disse que falou com seu homólogo norte-coreano, Ri Yong Ho, nesta quarta de manhã e o convidou para uma reunião em Nova York na semana que vem, à margem da Assembleia Geral da ONU.

Pompeo se pronunciou depois da reunião desta quarta em Pyongyang entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in.

No encontro, Kim acordou fazer uma visita histórica a Seul - a primeira de um dirigente norte-coreano desde a divisão da península em 1953 - e fechar de forma permanente o local de testes de mísseis na presença de inspetores internacionais.

O avanço sobre a questão-chave do arsenal nuclear da Coreia do Norte foi limitado, mas os dois governantes assinaram um documento para fortalecer os lanços entre ambos os países.

Como amostra da aproximação cada vez maior entre Norte e Sul, Kim e Moon também prometeram algumas iniciativas bilaterais, como apresentar uma solicitação conjunta para os Jogos Olímpicos em 2032, assim como organizar regularmente reuniões de famílias separadas pela Guerra da Coreia e conectar suas redes viárias e ferroviárias.

Pompeo destacou o "resultado bem-sucedido" da reunião.

"Com base nesses compromissos importantes, os Estados Unidos estão dispostos a entabular imediatamente negociações para transformar as relações entre Estados Unidos e República Popular Democrática da Coreia", disse em comunicado.

O secretário de Estado americano também declarou que, além de convocar o seu homólogo norte-coreano para se reunir com ele em Nova York, convidou delegados desse país para se encontrarem com o representante especial americano para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, em Viena "o quanto antes".

"Isto marcará o início das negociações para transformar as relações (entre nossos países) por meio do processo de rápida desnuclearização da Coreia do Norte, que se completará em janeiro de 2021, como Kim se comprometeu, e construir um regime de paz duradoura e estável na península coreana", concluiu Pompeo.

A viagem de Kim a Seul será a primeira de um líder do Norte desde o fim da Guerra da Coreia, quando as hostilidades cessaram com um armistício em vez de um tratado de paz, deixando ambos tecnicamente em estado de guerra.

