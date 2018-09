O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 12 de Setembro de 2018 18:12 12. Setembro 2018 - 18:12

Os Estados Unidos propuseram à China a retomada das negociações sobre suas divergências comerciais antes que o presidente Donald Trump impusesse tarifas a mais produtos chineses, informou o Wall Street Journal nesta quarta-feira.

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, enviou recentemente um convite aos chineses para uma nova reunião em nível ministerial nas próximas semanas, disse o jornal. A reunião poderia ocorrer em Washington ou Pequim.

Contactado pela AFP, o Tesouro não respondeu aos pedidos de comentários sobre as informações.

O gesto de Washington vem à tona quando o governo Trump se considera pronto para aplicar tarifas de 15% a 200 bilhões de dólares em produtos chineses. Essas tarifas serão adicionadas àquelas já aplicadas a 50 bilhões em bens do país asiático e às do aço e do alumínio.

Já a China respondeu com tarifas idênticas à mesma quantidade de produtos dos Estados Unidos.

Trump ameaçou taxar metade das importações da China que no ano passado totalizaram 500 bilhões de dólares.

O presidente quer punir práticas comerciais chinesas que ele considera desleais e que prejudicam o emprego nos Estados Unidos. Também quer reduzir o déficit comercial bilateral que em 2017 foi de 375 bilhões de dólares.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português