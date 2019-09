O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs nesta quinta-feira (26) um novo e drástico corte do programa de acolhida a refugiados do nível atual de 30.000 pessoas para 18.000 em 2020, anunciou o Departamento de Estado.

"Esta proposta para a admissão de refugiados reafirma o compromisso permanente dos Estados Unidos em ajudar as pessoas deslocadas no mundo, cumprindo ao mesmo tempo nossa principal prioridade de proteger e de servir ao povo americano", informou o Departamento de Estado.

Trump fez da redução da imigração, tanto legal quanto irregular, um eixo de seu governo, com a orientação de seu assessor Stephen Miller.

O governo faz consultas ao Congresso antes de concluir as mudanças no programa de admissão de refugiados, mas na prática a decisão fica exclusivamente com o Executivo.

O nível atual de 30.000 já é o menor desde o início do programa, em 1980, e durante o governo de Barack Obama, o nível se manteve em cerca de 85.000 admissões.

"Hoje é um dia muito triste para os Estados Unidos", disse David Miliban, presidente executivo do International Rescue Committee.

