(Arquivo) O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse à CNBC que está "cautelosamente otimista" quanto às chances de um acordo resolver o conflito

O governo Donald Trump quer "avanços substanciais" nas negociações comerciais com a China, que ocorrerão no início de outubro em Washington, afirmou o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, falando à CNBC.

Ele também observou que o presidente Trump está disposto a retirar ou aumentar as tarifas sobre os ativos do país asiático, dependendo do resultado das negociações.

"Podemos chegar a um acordo a qualquer momento, mas desejamos um bom acordo", disse Mnuchin, lembrando que Pequim se comprometeu desde o início a reequilibrar o comércio entre os dois países.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram