22 de Agosto de 2018

O governo dos Estados Unidos não busca uma mudança de regime no Irã, e sim "de conduta", afirmou o conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, que também alertou que o país reagirá de modo "forte" se a Síria usar armas químicas na província de Idlib.

Em uma entrevista coletiva em Jerusalém, Bolton afirmou que a retomada de sanções contra contra Teerã não pretende mudar o regime.

"Para ser claro, a política americana não busca uma mudança de regime no Irã, o que queremos é uma mudança radical de conduta da parte do regime", disse Bolton.

O assessor do presidente Donald Trump considera que os protestos dos iranianos são uma prova da má gestão da economia iraniana durante muito tempo, que teria sido mais percebida sem o acordo nuclear internacional de 2015 que, para ele, "atenuou" os efeitos.

Depois que nos retiramos do acordo e do retorno das sanções americanas "vimos um efeito profundamente negativo no Irã, eu acredito que inclusive mais severo do que havíamos previsto", disse Bolton.

Também afirmou que as manifestações não foram organizadas e não eram parte de nenhum complô.

O governo americano está disposto a alcançar um acordo com o regime iraniano, mas se Teerã não cumprir as exigências de Washington, o país exercerá "pressão máxima" para que "nunca chegue a conseguir armas nucleares operacionais", advertiu John Bolton.

Na mesma entrevista, o funcionário da Casa Branca fez um alerta ao regime sírio contra o uso de armas químicas.

O governo americano espera que os ataques precedentes contra o regime sírio tenham efeito dissuasivo.

"Mas as coisas são claras: se o regime sírio utilizar armas químicas, vamos reagir de modo muito forte".

Depois de sete anos de guerra, o presidente sírio Bashar al-Assad deseja recuperar o controle da província de Idlib, no norte da Síria e perto da fronteira com a Turquia. Esta é a última grande região do país em poder dos rebeldes e extremistas.

