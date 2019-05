A Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) advertiu as empresas aéras do país que atuam no Golfo Pérsico para terem cautela "devido à atividade militar e ao aumento das tensões políticas na região".

A advertência, que também engloba o espaço aéreo do Golfo de Omã, surge num momento em que a relação entre Washington e Teerã piora.

As tensões na região "representam um risco crescente para as operações de aviação civil americana devido a possíveis erros de cálculo ou de identificação", escreveu a FAA num comunicado divulgado na noite de sexta-feira.

A agência também alertou as aeronaves sobre possíveis "interferências não intencional no GPS e nas comunicações", que poderiam ocorrer "sem aviso".

Os Estados Unidos anunciaram em 5 de maio o envio de um porta-aviões e um esquadrão de bombardeiros B-52, em resposta a uma "ameaça" do Irã.

O governo de Donald Trump também retirou seus funcionários diplomáticos não-essenciais da embaixada de Bagdá e do consulado em Erbil (norte do Iraque), alegando que grupos armados iraquianos vinculados ao Irã representam uma ameaça "iminente" para a equipe.

