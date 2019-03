O governo de Donald Trump pediu ao departamento de Defesa que disponibilize instalações militares para abrigar cerca de 5 mil imigrantes menores que entraram no país desacompanhados, revelou um porta-voz do Pentágono.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos "pediu ao Departamento de Defesa ajuda para identificar espaços para abrigar 5 mil menores estrangeiros desacompanhados, caso isto seja necessário até 30 de setembro", informou o coronel Jamie Davis.

O Departamento de Defesa vai trabalhar para identificar possíveis estabelecimentos para este tipo de ajuda e também vai auxiliar o Departamento de Saúde na avaliação de instalações e terrenos.

O requerimento é preventivo, já que as autoridades não sabem se de fato haverá tal necessidade.

De acordo com informações do governo, atualmente há 11.500 menores estrangeiros que entraram no país desacompanhados sob custódia das autoridades.

Segundo o Bureau de Alfândegas e Proteção da Fronteira, em fevereiro passado 6.825 menores desacompanhados foram detidos após entrarem no país de forma ilegal, contra 5.119 em janeiro.

Na quarta-feira, a secretária de Segurança Nacional, Kirstjen Nielsen, avaliou que a entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos deve aumentar nos próximos meses.

