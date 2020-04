O emissário dos Estados Unidos para o Afeganistão, Zalmay Khalilzad, encarregado de negociar com o Talibã, realizou a primeira troca de prisioneiros entre o os grupo fundamentalista e Cabul na segunda-feira e retomou as discussões com os insurgentes para orientar o processo de paz que começou.

"A troca de prisioneiros é uma etapa importante no processo de redução da paz e da violência", disse Khalilzad no Twitter.

As duas partes devem "acelerar os esforços para alcançar as metas estabelecidas no acordo" assinado entre Estados Unidos e talibãs o mais rápido possível, acrescentou.

O pacto alcançado no final de fevereiro, que o governo de Cabul não ratificou, prevê a libertação pelas autoridades afegãs de 5.000 prisioneiros do Talibã em troca da libertação de 1.000 membros das forças de segurança, como previsto no início das negociações de paz.

Os fundamentalistas libertaram 20 prisioneiros no domingo depois de interromper o diálogo com Cabul na semana anterior.

"Facilitamos a liberação de 20 membros das forças afegãs detidos pelo Talibã e os enviamos para o gabinete do governador de Kandahar", confirmou no Twitter o chefe do Comitê Internacional da Cruz Vermelha no Afeganistão(CICV), o suíço Juan-Pedro Schaerer.

Esta é a primeira libertação de prisioneiros feita pelos fundamentalistas após a assinatura do acordo.

As autoridades afegãs anunciaram na manhã de domingo a soltura de 100 prisioneiros do Talibã, que se juntaram aos 200 liberados na semana passada.

Essas libertações constituem uma etapa crucial para o início das negociações sobre o futuro do Afeganistão, em guerra há mais de 40 anos.

Ma não significam a retomada das discussões entre os dois lados, disse o Talibã, que prosseguem com sua ofensiva contra as forças afegãs em todo o país.

O emissário dos EUA voltou ao Catar no domingo, onde já negocia há mais de um ano com os rebeldes, anunciou o departamento de estado.

"Em Doha, o embaixador Khalilzad se reunirá com representantes do Talibã" nesta segunda-feira "para discutir os desafios da implementação do acordo", afirmou a diplomacia americana.

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, viajou para Cabul e Doha em março, mas não encontrou uma saída viável para o atual impasse.

