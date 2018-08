O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Departamento do Tesouro americano

Os Estados Unidos aplicaram sanções, nesta sexta-feira (3), a um banco russo por auxiliar a Coreia do Norte a driblar as medidas do Conselho de Segurança da ONU, criadas para dificultar os programas nuclear e balístico de Pyongyang.

O Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro disse que também são alvos uma pessoa física ligada ao banco e outras duas entidades por "facilitar atividades financeiras ilícitas da Coreia do Norte".

"Os Estados Unidos vão continuar a cumprir as sanções da ONU e americanas e interromper fluxos de receita ilícitos para a Coreia do Norte", afirmou o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, em nota.

"Nossas sanções vão continuar em vigor até que tenhamos alcançado a desnuclearização total, completamente verificada, da Coreia do Norte".

O OFAC indicou que as sanções serão aplicadas contra o Agrosoyuz Commercial Bank, instituição financeira russa, por "conscientemente conduzir, ou facilitar, uma transação significativa" para Han Jang Su, representante do Foreign Trade Bank (FTB), principal banco de câmbio da Coreia do Norte.

Também são alvos Ri Jong Won, representante-adjunto do FTB que, como Han, vive em Moscou, e as "empresas de fachada" do banco - Dandong Zhongsheng Industry & Trade (Zhongsheng) e Korea Ungum Corporation (Ungum).

Um comitê de sanções da ONU decidirá na próxima sexta-feira se aceita a solicitação dos Estados Unidos e aplica uma proibição global de viagens e o congelamento de ativos para os envolvidos, mas é provável que a Rússia apresente objeções, explicaram diplomatas.

A missão americana na ONU informou em nota que o pedido de sanções faz parte de um "esforço coordenado do governo dos Estados Unidos para continuar implementando sanções existentes, tanto nacionais, quanto multilaterais, e cortar as atividades financeiras ilícitas da Coreia do Norte.

