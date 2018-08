O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O Tesouro americano impôs nesta terça-feira (21) sanções a duas empresas de transporte naval e seis buques russos por violarem punições econômicas contra a Coreia do Norte.

Segundo Sigal Mandelker, subsecretária de Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro americanos, as reveladas são as primeiras de mais sanções por parte do governo para aqueles que violarem o embargo de fazer negócios com a Coreia do Norte.

"Continuarão vindo sem dúvida mais (sanções) de parte desta administração", afirmou Mandelker em uma audiência no Senado.

Mais cedo, o Tesouro havia informado que as companhias Primorye Maritime Logistics Co. e Gudzon Shipping Co. possuem um barco, o M/V Patriot, que realizou transferências de petróleo a buques norte-coreanos duas vezes este ano.

Essa ação violou o embargo, respaldado pela ONU, de fazer negócios com a Coreia do Norte, como parte de um esforço para pressionar Pyongyang para que abandone seus programas de armas nucleares e mísseis balísticos.

Em outro anúncio, o Departamento do Tesouro incluiu na sua lista negra duas companhias e dois indivíduos que teriam ajudado outra empresa russa, a Divetechnoservices, a driblar as sanções que lhe haviam sido impostas em junho por supostas atividades de hackers.

A Divetechnoservices e três funcionários da empresa foram sancionados originalmente por administrar e apoiar as capacidades subaquáticas do governo russo no monitoramento e na pirataria de cabos de comunicações submarinos no mundo todo.

