O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 15 de Agosto de 2018 17:06 15. Agosto 2018 - 17:06

Os Estados Unidos sancionaram nesta quarta-feira companhias russas e chinesas por violarem o embargo imposto à Coreia do Norte por seu programa nuclear.

O departamento do Tesouro afirmou em uma nota que a empresa chinesa Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading Co e sua filial em Singapura são acusadas de exportar álcool e cigarros para a Coreia do Norte através de documentação falsificada.

Da mesma forma, a empresa russa Profinet e seu diretor-geral foram sancionados por terem oferecido serviços portuários aos barcos norte-coreanos.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português