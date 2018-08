O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 10 de Agosto de 2018 13:33 10. Agosto 2018 - 13:33

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira em seu Twitter que deu autorização para que sejam duplicadas as tarifas sobre o aço e o alumínio procedentes da Turquia.

Essa decisão aumenta a pressão sobre Ancara, cuja economia se mostra debilitada.

"Sua moeda, a lira turca, cai rapidamente em relação ao nosso dólar forte", explicou Trump em seu post.

Ele disse que as importações de alumínio e aço da Turquia serão tarifadas em 20% e 50%, respectivamente.

A lira turca registrou nesta sexta um novo mínimo histórico em comparação ao dólar, após uma forte desvalorização em um momento de tensão diplomática entre Estados Unidos e Turquia, além de temores pela exposição de grandes bancos europeus.

A lira turca perdeu mais de um terço de seu valor em relação ao dólar e ao euro no decorrer do ano.

A queda acontece algumas horas antes de um aguardado discurso do ministro das Finanças do país, Berat Albayrak, genro do presidente Recep Tayyip Erdogan, durante o qual apresentará um "novo modelo econômico" para a Turquia.

