O presidente dos EUA, Donald Trump, encomendou, nesta quarta-feira, uma investigação sobre os efeitos de um imposto sobre companhias tecnológicas que está prestes a ser aprovado na França e afetará especialmente as gigantes americanas do setor.

"Os Estados Unidos estão muito preocupados que o imposto sobre serviços digitais, que deve ser aprovado no Senado francês amanhã (quinta-feira), atinja injustamente companhias americanas", afirmou o representante comercial (USTR), Robert Lighthizer.

"O presidente ordenou que examinássemos os efeitos desta legislação", declarou.

A proposta de um tributo de 3% sobre as receitas anuais das empresas que fornecem serviços a consumidores franceses se aplica apenas às gigantes do setor tecnológico, "no qual as empresas americanas são líderes globais", disse o USTR.

A chamada investigação da Seção 301 é a principal ferramenta que o governo Trump usou na guerra comercial com a China para justificar as tarifas contra o que os Estados Unidos dizem ser práticas comerciais desleais.

O USTR realizará audiências para permitir comentários públicos sobre o assunto durante várias semanas antes de emitir um relatório final com uma recomendação sobre quais ações tomar.

Apesar das objeções à proposta fiscal francesa, no entanto, a nota disse que os Estados Unidos continuarão a trabalhar com outras economias avançadas para resolver o enigma de como taxar empresas de tecnologia.

