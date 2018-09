O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Os Estados Unidos vão "ganhar" a guerra comercial com a China - assegurou neste domingo (23) o secretário de Estado americano, Mike Pompeo.

"A guerra comercial da China com os Estador Unidos já durou anos", assinalou o secretário de Estado durante uma transmissão no programa Fox News Sunday, atribuindo a Pequim a responsabilidade pelo conflito de golpes de tarifas entre as duas grandes potências.

O governo de Donald Trump anunciou a entrada em vigor, a partir de segunda-feira, de novas tarifas de 10% sobre 200 bilhões de dólares de importações chinesas. A China respondeu, anunciando 60 bilhões de dólares em sobretaxas a produtos dos EUA.

"Se queremos chamar isso de guerra comercial, estamos determinados a vencê-la, vamos vencê-la", advertiu Pompeo.

O funcionário americano disse que seu governo conseguirá que "a China se comporte como deve se comportar uma potência global", dando provas de "transparência" e de respeito "ao Estado de direito".

"Não há necessidade de roubar propriedade intelectual" e devem ser respeitados "os princípios fundamentais do comércio no mundo todo. Igualdade e reciprocidade devem ser respeitados", completou.

"Foi isso que o presidente Trump disse a seu homólogo (o presidente chinês, Xi Jinping), a quem ele aprecia muito", relatou Pompeo.

"O que os americanos exigem é o que os trabalhadores dos EUA merecem", concluiu ele.

No meio deste conflito comercial, Washington levantou sua voz contra Pequim em várias frentes, ao denunciar a prisão de muçulmanos uigures, sancionar o Exército chinês pela compra de armas russas e acusar a China de interferir nas futuras eleições dos EUA, ao punir o eleitorado de Trump por meio das tarifas alfandegárias.

