12 de Outubro de 2018

Princesa Eugenia e seu noivo Jack Brooksbank se casam na capela de São Jorge, no Castelo de Windsor

A princesa Eugenia, neta da rainha Elizabeth II da Inglaterra, se casou nesta sexta-feira com o plebeu Jack Brooksbank em Windsor, em uma cerimônia criticada por seu custo elevado, e que, apesar de vários convidados famosos, não conseguiu criar a magia de bodas reais anteriores.

Eugenia de York, de 28 anos, é a filha mais nova do príncipe Andrew e Sarah Ferguson e a nona na linha de sucessão ao trono, considerada, portanto, um membro menor da família real britânica.

Sua união com Brooksbank, de 32 anos, representante britânico da Tequila Casamigos - empresa do ator George Clooney-, foi celebrad na capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, o mesmo lugar em que o príncipe Harry e a ex-atriz americana Meghan Markle se uniram em maio.

O casamento do primo de Eugenia foi seguido na televisão por milhões de pessoas no mundo e desde então a imprensa britânica continuou a publicar fotos e notícias de Meghan, que conquistou os corações dos nobres e plebeus.

Mas a cerimônia desta sexta-feira atraiu muito menos atenção, talvez por causa de uma mistura de saturação e ceticismo sobre o papel da princesa na vida pública britânica.

A noiva, que foi brevemente aclamada quando chegou à capela, usava um elegante vestido de manga larga do britânico Peter Pilotto, com um decote traseiro que deixava à vista a cicatriz da uma operação de escoliose a que foi submetida quando tinha 12 anos.

Entre os quase 800 convidados estavam a atriz americana Demi Moore, o cantor britânico Robbie Williams e as supermodelos Kate Moss, Naomi Campbell e Cara Delevingne.

A família real britânica assistiu quase toda, mas com a ausência da duquesa da Cornualha, Camila, esposa do príncipe herdeiro Charles, que alegou um compromisso anterior.

- Semanas de críticas -

A imprensa britânica passou semanas reclamando que os contribuintes tiveram que pagar uma conta de 2,6 milhões de dólares pelos preparativos.

Mas nas ruas de Windsor não faltaram os adeptos da família real, que agitavam pequenas bandeiras britânicas, mesmo que em menor do que as mais de 100 mil pessoas que lotaram o local em maio.

A emissora britânica BBC, que leva muito a sério os casamentos reais, decidiu não transmitir esta cerimônia, segundo a imprensa, por medo de baixas avaliações, o que desagradou o Palácio de Buckingham.

Mas acabou sendo transmitido pela pequena rede comercial da ITV, cujos comentaristas passaram boa parte da manhã conversando sobre as fortes rajadas de vento que forçaram os convidados a segurar seus ternos e chapéus.

O casal fez todo o possível para conquistar a opinião pública com entrevistas gravadas nas quais eles fizeram inúmeros elogios mútuos.

O Brooksbank frequenta os altos círculos sociais de Londres, mas é desconhecido do público para além das notícias da imprensa de fofocas.

Ele gerenciou um elegante bar de coquetéis em Londres que foi muito apreciado pela aristocracia inglesa, chamado Mahiki, e desde então ele lançou seu próprio negócio de vinho por atacado.

