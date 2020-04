(Arquivo) O presidente do Eurogrupo, Mario Centeno

O presidente do Eurogrupo, Mario Centeno, afirmou que "será ativada e aberta a todos os países" uma linha de crédito de até 240 bilhões de euros" através do Mecanismo Europeu de Estabilidade (Mede), em entrevista a jornais europeus.

A cifra equivale a 2% do PIB da zona do euro e também é o limite que poderiam alcançar os empréstimos por país em função de seu PIB.

"Não teria sentido vincular uma crise pandêmica a um programa de privatizações ou uma reforma do mercado de trabalho", disse Centeno em entrevista publicada hoje em vários jornais, entre eles o francês "Le Figaro" e o espanhol "El País", antes de uma reunião dos ministros das Finanças marcada para a próxima terça-feira.

O Mede foi criado em 2012, durante a crise da dívida da zona do euro, para ajudar os Estados com problemas de financiamento nos mercados. Na teoria, os beneficiários devem aplicar reformas, às vezes dolorosas, como no caso da Grécia.

"Haverá alguma forma de condicionamento. Mas o Mede está disposto a desvincular suas linhas de crédito da lógica da crise da dívida soberana", afirmou Centeno, ministro das Finanças português. "A ideia é evitar qualquer estigmatização dos países", assinalou, pedindo que se leve em conta "este sofrimento econômico e social, que não para de aumentar".

Os ministros dos 19 países da zona do euro tentarão na terça-feira chegar a um acordo sobre propostas econômicas comuns frente à pandemia. Os 27 chefes de Estado e governo da União Europeia não chegaram a um consenso em 26 de março, durante uma reunião de cúpula que revelou divisões profundas entre os países do bloco.

