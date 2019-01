Europa mantém tradição do banho gelado no Ano Novo

Participantes do tradicional banho de Ano Novo no Mar Báltico, em Ystad, sul da Suécia.

De Edimburgo a Lisboa, passando por Berlim, os banhistas mais temerários da Europa se lançaram nesta terça-feira nas águas geladas para celebrar o primeiro dia do ano.

A temperatura da água está entre "9 e 10 [graus]. Mas tudo bem! Cai bem!" - disse Claudy, que participa com cerca de outros mil banhistas do mergulho de Ano Novo em Malo-les-Bains, no norte da França.

Exatamente ao meio dia, os banhistas correram para as águas geladas, alguns molharam apenas as pernas, com uma taça de champanha na mão, enquanto outros mergulharam completamente e várias vezes.

A maioria se vestia com trajes excêntricos, de capa de super-heróis até coletes amarelos (em referência ao movimento de protesto na França).

Em Haia, na Holanda, ao menos 10 mil pessoas participaram do tradicional banho de Ano Novo.

Na ilha de Nordeney, na costa alemã, 500 banhistas se lançaram nas águas do Mar do Norte, com uma temperatura em torno de cinco graus.

Na capital alemã, somente onze membros do clube de natação de inverno "Berliner Seehund" (Focas de Berlim) pularam nas águas geladas do lago Oranke.

No sul da Europa, na praia de Carcavelos, na região de Lisboa, os banhistas se fantasiaram de Papai Noel, prisioneiro e jogador de futebol, entre outros.

