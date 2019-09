Os países europeus que assinaram o acordo sobre o programa nuclear iraniano (França, Alemanha, Grã-Bretanha) e a0 chefe da diplomacia da UE pediram nesta sexta-feira que o Irã coopere totalmente com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

"Pedimos ao Irã que coopere com a AIEA em todas as questões relevantes", disseram os governos francês, alemão e britânico, bem como a alta representante da UE, Federica Mogherini, em comunicado conjunto.

O Irã deve "recuar em todas as suas atividades incompatíveis com seus compromissos" que constam do acordo nuclear de 2015, acrescenta o texto.

