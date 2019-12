O ex-presidente da Bolívia Evo Morales participou nesta quinta-feira de uma passeata, em Buenos Aires, com a associação humanitária Mães da Praça de Maio, em meio a bandeiras latino-americanas e cartazes exigindo "liberdade para os presos políticos".

"Evo não está só!" - gritavam as cerca de 300 pessoas que participaram do protesto em torno do ex-presidente refugiado na Argentina após o que ele considera um golpe de Estado na Bolívia.

As Mães da Praça de Maio, que desde 1977 denunciam assassinatos e desaparecimentos cometidos pelas ditaduras argentinas, protestaram diante da Casa Rosada, a residência presidencial argentina, como fazem toda a quinta-feira.

Mas nesta quinta o protesto teve maior adesão devido à presença de Morales, que agradeceu às ativistas e ao presidente Alberto Fernández "por acompanhar a luta contra a ditadura na Bolívia".

Morales, 60 anos e que ocupou a presidência da Bolívia por 14, renunciou no dia 10 de novembro, após duas semanas de protestos por sua reeleição em um processo considerado fraudulento pela oposição, o que foi posteriormente confirmado pela OEA (Organização dos Estados Americanos).

"Estamos trabalhando lado a lado com os companheiros porque a Bolívia está sofrendo: há pessoas assassinadas, desaparecidas e muitas outras que não são atendidas nos hospitais", denunciou a presidente da organização, Hebe de Bonafini.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram