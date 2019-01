Exército birmanês lançará operações de represália contra rebeldes budistas

As autoridades de Mianmar anunciaram nesta segunda-feira (7) que vão conduzir "operações de represália" contra grupos rebeldes budistas no estado de Rakain, no oeste do país, responsáveis pela morte de 13 policiais na semana passada.

"A Presidência ordenou o Exército birmanês a lançar operações de represália contra os rebeldes" do Exército de Arakan (EA), declarou o porta-voz da Presidência, Zaw Htay.

Na sexta-feira passada, 13 policiais birmaneses morreram em ataques dos rebeldes budistas contra delegacias no estado de Rakain, na fronteira com Bangladesh.

Nas últimas semanas, os combates se intensificaram entre o Exército birmanês e os guerrilheiros do EA, que reivindica uma maior autonomia para a população budista em Rakain, uma das regiões mais pobres do país.

Neuer Inhalt Horizontal Line