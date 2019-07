A Guarda Revolucionária iraniana anunciou, nesta sexta-feira, que matou e feriu suspeitos de "terrorismo" durante os ataques no Curdistão iraquiano.

"Depois de atos terroristas realizados por grupos antirrevolucionários no oeste e noroeste do país (...) os campos terroristas e centros de treinamento foram atacados desde quarta-feira com foguetes, drones e artilharia", disse a força de elite iraniana em um comunicado.

A declaração não especificou qual grupo foi atacado.

O Irã alertou as autoridades iraquianas do Curdistão para não permitir que "grupos terroristas" montem campos de treinamento perto da fronteira iraniana, mas esse pedido não foi "levado em conta", disse o comunicado.

A Guarda Revolucionária alegou que os grupos atacados tentaram usar os "aldeões como escudos humanos" e pediram aos habitantes do "Curdistão iraquiano que se distanciassem dos campos terroristas".

