Exército de Israel bombardeia posições do Hamas após disparo de foguete

Palestinos inspecionam cena de bombardeio israelense a uma posição do Hamas, perto da cidade de Khan Yunis, em 7 de janeiro de 2019

O exército israelense anunciou o lançamento de um foguete da Faixa de Gaza em direção a Israel na madrugada desta segunda-feira, seguido de bombardeios aéreos contra as posições do Hamas em resposta.

O sistema israelense de defesa aérea Iron Dome interceptou o foguete, informou o Exército em comunicado.

Aviões e helicópteros de combate responderam com bombardeios contra "alvos terroristas em acampamentos militares do Hamas" no norte da Faixa de Gaza.

O enclave, submetido ao bloqueio israelense, é governado por esse movimento islâmico.

No dia anterior, helicópteros do exército israelense atacaram dois postos militares do Hamas na Faixa de Gaza em resposta ao envio de balões levando explosivos para o território israelense, sem que deixassem vítimas.

