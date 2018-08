O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O governo afegão afirmou ter retomado neste sábado o controle de Ghazni, cidade de 280 mil habitantes a duas horas de Cabul e disputada pelo talibã, que lançou uma ofensiva há mais de 24 horas.

"Os reforços chegaram a Ghazni. Os combates continuam no norte daquela cidade, mas a situação está sob controle", afirmou na tarde de hoje o Ministério do Interior afegão.

"A cidade não vai cair", insistiu o porta-voz do ministério, Najeeb Danish, em entrevista coletiva. Autoridades afegãs e o talibã travam uma guerra de comunicados.

Segundo Danish, as tropas realizam "operações de busca e limpeza e tomam seu tempo, já que os membros do talibã se escondem entre os moradores", explicou. Não se pôde confirmar esta informação, uma vez que a comunicação está interrompida na maioria dos bairros desde ontem.

Esta é a segunda vez em menos de três meses que o talibã assume o controle, embora temporário, de uma capital de província, após a queda de Farah em meados de maio, recuperada rapidamente por Cabul.

"A cidade ficou relativamente tranquila ontem à noite, as pessoas estão circulando. Mas as operações de limpeza continuam e nos informaram que houve confrontos", confirmou à AFP o porta-voz das forças americanas em Cabul, tenente-coronel Martin O'Donnell. "O talibã não conseguiu nada neste ataque."

- Cidade estratégica -

Uma deputada de Ghazni ouvida pela AFP deu outra versão. "No começo desta tarde, os combates intensos continuavam, e podem prosseguir durante a noite. O medo tomou conta de Ghazni", disse Nafia Azimi. "O governo falhou em proteger a população."

Durante a manhã, foi Shah Gul Rezaye, também deputada de Ghazni, que colocou em dúvida a versão oficial. "O governo de Cabul afirma que a situação está sob controle, mas, nas conversas que tivemos com dirigentes locais, eles nos disseram que os combates continuam em alguns subúrbios da cidade", declarou à AFP.

"Infelizmente, a comunicação foi cortada pelo talibã ontem à tarde, e já não há mais eletricidade na cidade", acrescentou a representante, que não consegue restabelecer contato com sua circunscrição.

O talibã multiplicou os comunicados vitoriosos. "Os mujahedines tomaram um batalhão inteiro esta noite e obtiveram armas, munição e quatro caminhões. Protegem a cidade de Ghazni, impedindo o acesso do inimigo", informou seu porta-voz, Zabihullah Mujahid. Ele também anunciou hoje a tomada de novos postos de controle e "da prisão de Ghazni, cujos detentos foram libertados e levados para locais seguros".

Segundo Najeeb Danish, os combates deixaram em 36 horas 150 mortos entre o talibã e 25 entre as forças de segurança, bem como um técnico da TV afegã. "Foram destruídas parcialmente torres de telecomunicação e estações de rádio e TV", acrescentou.

Segundo o chefe da polícia local, Farid Ahmad Marshal, o talibã iniciou seu ataque entre as 23h e a meia-noite de quinta-feira, quando investiram contra a linha de defesa ao redor da cidade.

Forças americanas intervieram rapidamente realizando bombardeios com drones e helicópteros, a fim de apoiar as forças afegãs que se encontravam em Ghazni aguardando reforço.

A cidade de Ghazni se encontra no eixo estratégico Cabul-Kandahar, duas das principais cidades do Afeganistão. A província de Ghazni é uma das mais instáveis do país, com forte presença do talibã, que, nas últimas semanas, ergueu barricadas ao redor da capital daquela região.

A pressão aumentou ao ponto de nenhum candidato desejar disputar pela província de Ghazni as eleições legislativas de outubro.

