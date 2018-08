O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

28 de Agosto de 2018

A Rússia organizará em setembro as maiores manobras militares desde os anos 1980, com a participação de quase 300.000 soldados e a presença da China.

"Será parecido com o Zapad-81, porém mais impressionante de certa maneira", afirmou o ministro da Defesa, Serguei Shoigu, em referência às manobras realizadas em 1981 no leste europeu, as maiores organizadas pela URSS e seus então aliados.

Os exercícios Vostok-2018 (Leste-2018) acontecerão entre 11 e 15 de setembro na Sibéria Oriental e no Extremo Oriente, com participações de unidades dos exércitos da China e da Mongólia.

As manobras terão a presença de mais de 1.000 aviões e quase 300.000 soldados, o que significa praticamente todas as forças dos distritos militares Central e Oriental.

"Imaginem 36.000 veículos militares se deslocando ao mesmo tempo: tanques, veículos blindados de transporte de oficiais, veículos de combate de infantaria e tudo isto, certamente, em condições o mais próximas possível das de combate", afirmou o ministro.

Os exercícios Zapad-2017 reuniram 12.700 soldados na Rússia e em Belarus, de acordo com Moscou, mas a Otan rejeitou os números e citou quase 100.000 militares.

