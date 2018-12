Exército sírio anuncia entrada no norte após pedido de ajuda dos curdos

Civis deixam as áreas rebeldes em Idlib em direção aos territórios controlados pelo regime, em 27 de dezembro de 2018

O Exército sírio anunciou sua entrada em um setor do norte do país, nesta sexta-feira (28), após as forças curdas pedirem ao governo a mobilização de tropas nessa região sob seu controle para enfrentar a ameaça de ofensiva da Turquia.

Principal milícia curda da Síria, as Unidades de Proteção Popular (YPG) fizeram esse apelo dias depois de os Estados Unidos, seu aliado, terem anunciado a retirada das tropas americanas (2.000 soldados) da Síria, um país devastado pela guerra.

O porta-voz do Exército sírio fez o anúncio na televisão e afirmou que a bandeira síria foi hasteada em Manbij, uma cidade situada a 30 km da fronteira com a Turquia.

Majoritárias na coalizão curda das Forças Democráticas Sírias (FDS), as YPGs "convidam as forças do governo a se mobilizarem nas regiões, das quais nossas tropas se retiraram, principalmente em Manbij, e a protegerem estas regiões da invasão turca", afirma um comunicado divulgado pelas forças curdas.

O Kremlin considerou positiva a movimentação do Exército sírio, considerando que isso contribui para uma "estabilização da situação".

"Claro, isso vai no sentido de uma estabilização da situação. A ampliação da zona de controle das forças do governo (...) constitui, sem nenhuma dúvida, uma tendência positiva", declarou à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, na véspera da visita de uma delegação turca a Moscou.

Em 20 de dezembro, o presidente americano, Donald Trump, ordenou a retirada de cerca de 2.000 militares estacionados na Síria para combater os extremistas do grupo Estado Islâmico (EI) junto às YPG.

A Turquia enviou reforços à fronteira, incluindo tanques e blindados, para as proximidades de perto de Manbij, onde, segundo Ancara, as forças curdas permanecem presentes.

O governo turco teme a instauração de uma entidade curda na fronteira porque considera que poderia reforçar as aspirações separatistas da minoria curda de seu território. É muito hostil às YPG por seus vínculos com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), classificado como terrorista pela Turquia e vários países ocidentais.

Neuer Inhalt Horizontal Line