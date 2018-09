O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Setembro de 2018 23:29 26. Setembro 2018 - 23:29

Victor Ortiz cai diante de Floyd Mayweather Jr. no quarto round do combate disputado em 2011.

O boxeador americano de origem mexicana Víctor Ortiz, ex-campeão mundial dos meio-médios, foi preso nesta terça-feira na Califórnia e não lutará no próximo sábado, como estava previsto, com John Molina Jr., informou no Instagram o adversário.

Ortiz, 31 anos, se entregou à polícia na localidade de Oxnard, após as autoridades emitirem uma ordem de prisão pelo suposto estupro, que teria ocorrido no dia 19 de março, no interior da casa do boxeador.

A promotoria de Ventura anunciou que Ortiz deverá comparecer no dia 1º de outubro à Corte Superior do Condado.

"Sinto muito por todos os meus amigos, minha família e meus fãs. Estava mais do que preparado para esta luta. Voltarei em breve ao ringue e estarei em casa neste domingo", escreveu Ortiz no Instagram.

A luta ocorreria neste sábado, em Ontário.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português