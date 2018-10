O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 3 de Outubro de 2018 9:01 03. Outubro 2018 - 09:01

(Arquivo) O ex-diretor do FMI e ex-ministro Rodrigo Rato

O Supremo Tribunal espanhol confirmou nesta quarta-feira a pena de 4 anos e meio de prisão imposta por desvio de verbas contra Rodrigo Rato, ex-diretor do FMI e ex-ministro da Economia.

Rato foi condenado por um delito de apropriação indevida por pagar despesas pessoais com cartões colocados a sua disposição quando era diretor do 'Caja Madrid' e Bankia, em um período no qual os dois bancos passavam por dificuldades.

Como diretor do entidade Bankia, ele cobria despesas pessoais com estes cartões, que decidiu usar sem declarar nada à administração fiscal.

