Este conteúdo foi publicado em 25 de Setembro de 2018 18:44 25. Setembro 2018 - 18:44

Ex-primeiro-ministro da França, Manuel Valls, em Paris, no dia 1º de julho de 2018

O ex-primeiro-ministro francês Manuel Valls anunciou nesta terça-feira sua candidatura para as eleições municipais de maio de 2019 em Barcelona, a segunda cidade da Espanha, onde ele nasceu.

"Eu quero ser o próximo prefeito de Barcelona", disse Valls, 56 anos, falando em catalão no Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona.

Seu objetivo é formar uma plataforma transversal que reúna o voto do centro e contrário à independência, mas por enquanto só conta com o apoio do Partido dos Cidadãos Liberais.

Essa decisão - um ex-primeiro-ministro francês que opta pelo gabinete de prefeitura em outro país - é algo incomum e também arriscado, segundo analistas.

"Parece difícil que acabe sendo prefeito", diz o cientista político da Universidade de Barcelona, Jordi Muñoz, apontando para a alta fragmentação da votação com até sete partidos representados na prefeitura.

"Desejo a ele um fracasso retumbante", declarou, por sua vez, o atual presidente regional da Catalunha, Quim Torra, pró-independência, em entrevista coletiva, em função das críticas feitas por Valls a seu movimento separatista.

Nascido em Barcelona durante as férias de seus pais, Valls viveu na França, mas permaneceu vinculado à cidade onde sua irmã mora atualmente e fala perfeitamente o catalão e o espanhol, embora com um leve sotaque francês.

