20 de Setembro de 2018

O ex-primeiro-ministro da Malásia Najib Razak recebeu 25 novas acusações por corrupção ou lavagem de dinheiro, no âmbito de uma investigação sobre o desvio de US$ 681 milhões do fundo de investimentos público 1MDB.

Detido na véspera, Najib, de 65 anos, declarou-se inocente das acusações — quatro por corrupção e 21 por lavagem — em um tribunal em Kuala Lumpur.

Este escândalo e as suspeitas de desvio de grandes quantias deste fundo de investimentos por parte do ex-premiê e de seus aliados tiveram um papel-chave na derrota, em maio, da coalizão dirigida por ele para a aliança reformista de Mahathir Mohamad.

O atual primeiro-ministro, de 93 anos, voltou ao poder ao se apresentar contra seu antigo protegido Najib Razak, e lançou as investigações ligadas com o fundo 1MDB.

O novo governo anunciou que quer recuperar os recursos desviados da empresa pública 1Malaysia Development Berhad (1MDB), criada inicialmente para modernizar o país.

O governo americano, que quer recuperar bens adquiridos ilegalmente, estima que 4,5 bilhões tenham sido desviados desse fundo.

