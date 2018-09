O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 1 de Setembro de 2018 18:06 01. Setembro 2018 - 18:06

A senadora e ex-presidente argentina Cristina Kirchner expressou neste sábado apoio ao colega brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, cuja candidatura à presidência foi barrada.

"Agora impedem @LulaOficial de ser candidato à presidência porque sabem que ele venceria com vantagem as eleições de outubro", publicou Cristina Kirchner no Twitter.

A ex-presidente, que enfrenta vários processos na Justiça argentina, afirmou que, "no Brasil, os meios de comunicação, em coordenação com o Judiciário, também arrasaram o Estado de Direito".

Lula cumpre pena de mais de 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Pesquisas de opinião apontavam que ele tinha 39% das intenções de voto para as eleições presidenciais de 7 de outubro.

