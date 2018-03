O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

16 de Março de 2018

O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma será julgado por corrupção em um caso de contrato de armamento com indústrias estrangeiras que remonta aos anos 1990, anunciou nesta sexta-feira a procuradoria.

"Há motivos razoáveis para pensar que as ações judiciais contra Zuma darão resultados", declarou o procurador-geral Shaun Abrahams em coletiva de imprensa em Pretória.

A justiça suspeita que Zuma cobrou propinas em um contrato de armamento de 5,16 bilhões de dólares, assinado em 1999 pela África do Sul com várias empresas estrangeiras, entre elas a francesa Thalès. Na ocasião, era vice-presidente do país.

O ex-presidente será julgado por fraude e corrupção.

Jacob Zuma renunciou em meados de fevereiro depois que seu partido, o Congresso Nacional Africano (ANC), ameaçou destituí-lo com uma moção de censura.

Zuma, debilitado por um escândalo de desvio de recursos públicos, anunciou em um discurso televisionado à nação que havia tomado a decisão de se demitir, embora estivesse em desacordo com a direção de seu partido.

Zuma, de 75 anos, estava no poder desde 2009.

