Moradores do Zimbábue observam o caixão do ex-presidente Rober Mugabe, em 16 de setembro de 2019, em Murombedzi

O ex-presidente do Zimbábue Robert Mugabe, que morreu em 6 de setembro, será finalmente enterrado em sua cidade natal, e não no Monumento aos Heróis da Libertação, na capital Harare - anunciou o governo nesta quinta-feira (26).

"A família do ex-presidente R.G. Mugabe expressou seu desejo de organizar seu enterro em Zvunba (norte)", declarou o porta-voz do governo, Nick Mangwana, uma decisão que representa outro capítulo na "novela" em que se transformou este funeral.

"O governo dará o apoio necessário para que o ex-presidente tenha um enterro apropriado, de acordo com a vontade da família", acrescentou o porta-voz.

Segundo uma pessoa próxima à família Mugabe, o corpo do ex-presidente, preservado até agora em Harare, seria transportado nesta quinta-feira para Zvimba, sua cidade natal, a cerca de 100 quilômetros de Harare. A cerimônia fúnebre está programada para começar no sábado (28).

Mugabe faleceu aos 95 anos em Singapura, onde recebeu tratamento médico. Ele tinha câncer avançado, disse esta semana seu sucessor, Emmerson Mnangagwa, ex-vice-presidente de Mugabe que o traiu antes de sua queda.

Após a morte do ex-líder, houve um briga feroz entre as autoridades e a família para determinar as condições do enterro.

Esta disputa está relacionada com a queda de Mugabe, obrigado a deixar o cargo após 37 anos no poder por pressão do Exército e de seu próprio partido, o Zanu-PF.

