O ex-presidente francês Jacques Chirac faleceu nesta quinta-feira aos 86 anos, informou sua família à AFP.

"O presidente Jacques Chirac faleceu esta manhã, ao lado de seus entes queridos e em paz", anunciou à AFP seu genro Frederic Salat-Baroux.

A Assembleia Nacional e o Senado francês observaram imediatamente um minuto de silêncio.

O ex-presidente era uma figura importante da direita francesa, entre sucessos brilhantes e fracassos amargos, diante dos quais demonstrou uma excepcional capacidade de sobreviver politicamente.

Ele não aparecia em público há vários anos. Foi presidente por 12 anos (1995-2007), duas vezes primeiro-ministro, três vezes prefeito de Paris, além de criador e líder de partido e ministro várias vezes.

Seus mandatos como presidente permanecerão marcados por seu "não" à segunda guerra do Iraque iniciada pelos Estados Unidos, pelo fim do recrutamento militar obrigatório, pelo reconhecimento da responsabilidade do Estado francês por crimes nazistas e por seu alerta ("Nossa casa queima") diante da degradação ambiental no mundo.

Chirac também foi o primeiro presidente da V República condenado pela Justiça francesa, a dois anos de prisão com suspensão condicional da pena em 2011 por um caso de funcionários fantasmas, quando era prefeito de Paris.

Jacques Chirac conseguiu conquistar a presidência francesa - sonho de vida para esse filho único - em 1995, depois de duas candidaturas malsucedidas (1981 e 1988).

