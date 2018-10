O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 6 de Outubro de 2018 17:29 06. Outubro 2018 - 17:29

O ex-presidente boliviano Carlos Mesa lançou neste sábado (6) sua candidatura para as eleições presidenciais de 2019, nas quais enfrentará o atual presidente Evo Morales, que busca a quarta reeleição consecutiva.

"Tomei (...) a decisão de ser um candidato à Presidência do Estado. E eu faço isso por uma razão muito clara para este é um ponto de virada histórico, porque estamos no início, no limiar de uma nova era", disse Mesa em um vídeo postado em sua conta no Twitter.

Mesa, que governou a Bolívia entre 2003 e 2005, foi o porta-voz de La Paz no processo marítimo contra o Chile, que foi rejeitado nesta segunda-feira pela Corte Internacional de Justiça em Haia. Esse foi um revés político para Morales, já que uma decisão favorável lhe permitiria consolidar sua polêmica decisão de buscar uma nova reeleição (rejeitada em um referendo em 2016), segundo analistas.

Observadores avaliam que Mesa - historiador e jornalista de 65 anos - é o único político boliviano que pode reunir toda a oposição contra Morales nas eleições de 2019.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português