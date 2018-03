O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O ex-presidente sul-coreano Lee Myung-bak reconheceu ter recebido, durante seu mandato, US$ 100 mil de fundos secretos dos serviços de Inteligência - informou a agência de notícias Yonhap nesta quinta-feira (15).

Lee, de 76 anos, revelou o fato em uma audiência, na qual foi interrogado por mais de 21 horas pelo Ministério Público por acusações de corrupção.

O Ministério Público suspeita que ele tenha aceitado milhões de dólares em subornos.

Lee negou a maioria das acusações, mas admitiu ter recebido fundos secretos em dólares americanos do Serviço de Inteligência Nacional (NIS) por meio de um colaborador, segundo a Yonhap, citando uma fonte do MP.

Suspeita-se de que ele tenha recebido 1,7 bilhão de wons (US$ 1,6 milhão) do NIS.

O MP deve pedir à Justiça a emissão de um mandado de prisão contra o ex-presidente.

Lee, que governou a Coreia do Sul entre 2008 e 2013, denunciou a investigação como uma "vingança política".

A investigação atingiu o grupo Samsung, suspeito de ter comprado, em 2009, o indulto presidencial para seu presidente Lee Kun-hee, então condenado por evasão fiscal.

O ex-presidente e o conglomerado rejeitam essas acusações.

Lee também é acusado de aceitar 2,2 bilhões de wons do diretor-geral do grupo Woori Financial, Lee Pal-sung, para ajudá-lo a vencer a eleição. Também teria desviado milhões de dólares de fundos do DAS, uma empresa de autopeças, cujos proprietários são membros de sua família, mas da qual ele seria o verdadeiro dono.

Na Coreia do Sul, vários ex-presidentes terminaram na prisão, particularmente após uma alternância política.

A ex-presidente conservadora Park Geun-Hye, que sucedeu a Lee, aguarda o veredicto de seu julgamento por um escândalo de corrupção.

O predecessor de Lee, Roh Moo-hyun, de centro-esquerda, cometeu suicídio após ser acusado de corrupção em 2009.

Quando o país foi democratizado na década de 1990, o ex-ditador Chun Doo-hwan e seu amigo e sucessor Roh Tae-woo foram condenados à morte e à prisão perpétua por seu papel no golpe de 1979 e por receberem centenas de milhões de dólares em subornos. As condenações foram posteriormente reduzidas, e ambos acabaram sendo perdoados.

