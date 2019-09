Ben Ali no estádio Rades em 20 de março de 2006

O destituído presidente tunisiano Zine El Abidine Ben Ali, falecido na quinta-feira, foi enterrado neste sábado na cidade sagrada muçulmana de Medina, região oeste da Arábia Saudita, informaram testemunha.

O ex-chefe de Estado que morreu em Jidá, ao sul de Medina, foi sepultado no cemitério de Al-Baqi, perto do mausoléu do profeta Maomé.

Ben Ali foi expulso em 14 de janeiro de 2011 da Tunísia - país que foi o berço da Primavera Árabe -, depois instalar um regime policial em seu país durante duas décadas.

Ben Ali, desde então refugiado na Arábia Saudita, foi condenado à prisão perpétua em vários processos, em particular pela violenta repressão das manifestações da revolução, que terminou com mais de 300 mortos.

