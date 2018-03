O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Março de 2018 2:32 17. Março 2018 - 02:32

O ex-vice-diretor do FBI Andrew McCabe em 12 de julho de 2017, em Washington

O ex-vice-diretor do FBI Andrew McCabe foi demitido por falta profissional, informou nesta sexta-feira o procurador-geral dos Estados Unidos, apenas dois dias antes de o funcionário ter acesso aos benefícios completos de sua aposentadoria.

"Acabou o contrato de Andrew McCabe com efeito imediato", declarou Jeff Sessions em um comunicado, citando faltas profissionais do ex-vice-diretor do FBI para justificar a decisão.

McCabe era desde 2016 alvo de críticas por parte do presidente Donald Trump e de outros republicanos, que o acusavam de parcialidade a favor da oposição democrata.

A demissão a dois dias de seu 50º aniversário vai significar uma redução significativa no valor da aposentadoria de McCabe, que após o dia 18 de março receberia o valor integral.

"Esta é a realidade: estou sendo isolado e tratado desta maneira pelo papel que tive, pelas decisões que adotei e pelos fatos que presenciei após a demissão de James Comey", reagiu McCabe em um comunicado.

McCabe dirigiu interinamente o FBI entre maio e agosto de 2017, após Trump demitir Comey e antes da nomeação do atual diretor, Christopher Wray.

O ex-vice-diretor do FBI parece ser mais uma vítima da ira de Trump com a investigação para determinar se sua equipe de campanha colaborou com os russos para influenciar os resultados da eleição presidencial de 2016.

