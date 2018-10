O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

22. Outubro 2018 - 22:16

(Arquivo) O ex-vice-presidente do Equador Jorge Glas, em Quito, em 8 de dezembro de 2017

O ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas, que cumpre pena de seis anos de prisão por receber suborno da construtora Odebrecht, iniciou nesta segunda-feira uma greve de fome, informou seu advogado, Eduardo Franco.

Glas "está em condições deploráveis e desumanas, razão pela qual se declarou em GREVE DE FOME", assinalou Franco em sua conta no Twitter.

"Responsabilizamos as autoridades por sua segurança física e por sua vida", escreveu Franco, que qualificou de "inconstitucional" a transferência de Glas de uma prisão de Quito para uma penitenciária na cidade andina de Latacunga (sul).

Na penitenciária de Latacunga, uma das maiores do país, Glas, 49 anos, "está em GREVE DE FOME e corre risco de vida".

O ex-vice-presidente, que foi responsável por setores estratégicos do Equador durante o governo do presidente Rafael Correa (2007-2017), teve sua transferência realizada no domingo por "razões de segurança", segundo a secretaria de Comunicação.

Glas, que está preso há um ano, foi condenado por receber 13,5 milhões de dólares em subornos da Odebrecht.

No ano passado foi reeleito vice-presidente na chapa de Lenin Moreno, ex-aliado de Correa, mas acabou destituído do cargo devido ao caso Odebrecht.

