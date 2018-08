O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O opositor e ex-vice-presidente congolês Jean-Pierre Bemba apresentou nesta quinta-feira sua candidatura para as eleições presidenciais da República Democrática, em 23 de dezembro. O anúncio foi feito um dia depois de sua volta a Kinshasa, onde foi recebido por uma multidão de simpatizantes.

"Venho confirmar que deram um título de eleitor e apresentei todos os documentos" da candidatura para as presidenciais na Comissão eleitoral independente" (CENI), declarou Bemba na quinta-feira à noite, na sua saída da sede dessa instituição.

Bemba apresentou sua candidatura seis dias antes de finalizar o prazo.

Aos 55 anos, ele voltou a Kinshasa, cidade que abandonou em 11 de abril de 2007 após violentos combates entre sua milícia e o exército do presidente Joseph Kabila, que deixaram cerca de 250 mortos.

Desde então, o rival perdedor do presidente Kabila nas eleições de 2006 passou dez anos na prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI), ao ser condenado em 2016 a uma pena de 18 anos pelos abusos cometidos por sua milícia na República Centro-Africana entre 2002 e 2003.

Sua inesperada absolvição em junho causou euforia entre seus simpatizantes do oeste do país e foi recebida com certa benevolência por parte da classe dirigente, que facilitou seu retorno ao país.

