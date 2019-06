Pelo menos oito pessoas morreram e 16 ficaram feridas neste sábado na explosão de um carro-bomba perto do parlamento de Mogadíscio, a capital da Somália, horas depois de uma milícia ter executado nove civis de uma tribo com supostos vínculos com o grupo islâmico Al Shabaab.

De acordo com fontes oficiais, houve uma segunda explosão numa estrada que leva ao aeroporto da capital, mas não foram registradas vítimas.

O grupo Al Shabaab reivindicou os ataques, garantindo que os objetivos eram "dois postos de controle, um na estada para o aeroporto e o outro no caminho que leva ao parlamento".

De acordo com as forças de segurança, o segundo veículo com explosivos foi avistado num posto de controle. Seguranças abriram fogo e mataram o motorista do carro, que explodiu em seguida.

O Al Shabaab, com ligações com a Al Qaida, luta a mais de uma década para derrubar o governo somali.

Em 2011, abandonaram posições que tinham em Mogadíscio e, desde então, perderam várias regiões, apesar de ainda controlarem grandes áreas rurais onde realizam operações de guerrilha e atentados suicidas contra alvos ligados ao governo.

