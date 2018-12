Explosão diante de igreja em Atenas deixa dois feridos

Policias forenses gregos procuram evidência após explosão do lado de fora de Igreja Ortodoxa no centro de Atenas, em 27 de dezembro de 2018

A explosão de uma bomba de fabricação caseira nesta quinta-feira diante de uma igreja no centro de Atenas deixou duas pessoas levemente feridas, um policial e o segurança do templo.

A explosão aconteceu no momento em que um policial, alertado pelo segurança da igreja, examinava um pacote suspeito que foi encontrado diante do edifício, no bairro de Kolonaki.

O policial foi hospitalizado com ferimentos leves no rosto e nas mãos. O funcionário da igreja também ficou levemente feridos.

As forças de segurança isolaram o bairro. Até o momento nenhum grupo reivindicou a ação.

Ataques contra estabelecimentos públicos, como emissoras de rádio e TV, bancos ou representações diplomáticas se tornaram frequentes na Grécia nos últimos anos. Os atos são atribuídos a movimentos de extrema-esquerda ou a grupos anarquistas.

Há 10 dias, uma bomba de fabricação caseira foi detonada diante da sede da emissora de rádio e televisão Skai, na periferia de Atenas, sem deixar vítimas, mas provocando danos na fachada do edifício.

