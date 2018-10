O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Foto obtida em 8 de outubro de 2018, cedida por Jordan McWilliams, mostra incêndio de uma refinaria de petróleo da Irving Oil em St. John's, New Brunswick, no Canadá

Uma explosão e um incêndio devastaram a maior refinaria de petróleo do Canadá nesta segunda-feira (8), no que a empresa proprietária chamou de "grande incidente".

"Podemos confirmar que um grande incidente ocorreu em nossa refinaria em St. John nesta manhã", disse a empresa Irving Oil em um tuíte.

No início da tarde, outro tuíte da companhia indicou que "muitos funcionários contratados foram atendidos por lesões potencialmente fatais".

A empresa afirmou que "todos os seus funcionários e trabalhadores contratados que estavam no local foram contados".

Um funcionário do Departamento de Emergência de New Brunswick, Geoffrey Downey, citado pela Rádio Canadá, disse que apenas ferimentos leves foram relatados no momento.

As imagens publicadas nas redes sociais mostraram chamas intermitentes e uma coluna de fumaça preta que subia da refinaria, a maior do país, com capacidade de produção de 300.000 barris de produtos refinados por dia.

Rob Beebe, que mora perto da refinaria situada em New Brunswick, no leste do país, disse à Rádio Canadá que sentiu sua casa tremer, seguida de uma explosão.

"Estamos avaliando ativamente a situação neste momento e compartilharemos mais informações quando estiverem disponíveis", disse a empresa.

