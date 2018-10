O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 13 de Outubro de 2018 12:37 13. Outubro 2018 - 12:37

A explosão neste sábado de uma motocicleta-bomba durante a manifestação eleitoral de um candidato às legislativas do 20 de outubro no Afeganistão causou pelo menos 14 mortos e 32 feridos na província de Takhar (norte), informaram as autoridades.

"A moto explodiu quando os partidários iam embora. O candidato Nazifa Yusefibek não ficou ferido", disse à AFP Mohamad Jawad Hejri, porta-voz do governador da província.

Pelo menos nove candidatos para essas eleições legislativas foram assassinados.

O ataque deste sábado não foi reivindicado, mas o Talibã anunciou em comunicado sua intenção de inviabilizar o processo eleitoral.

Eles ordenaram que os candidatos se retirassem e avisaram que atacariam as eleições e aqueles que participassem delas.

