Explosão em laboratório mata três estudantes na China

Bombeiros trabalham no local da explosão na Universidade Jiaotong de Pequim, em 26 de dezembro de 2018

Três estudantes morreram nesta quarta-feira em uma explosão em um laboratório na Universidade Jiaotong de Pequim, anunciaram as autoridades locais.

"Aconteceu uma explosão no departamento de pesquisas durante um experimento científico sobre o tratamento de águas residuais no Laboratório de Engenharia Ambiental", informou o corpo de bombeiros de Pequim.

"O acidente provocou a morte de três estudantes", confirma o comunicado.

O acidente aconteceu pouco depois das 9H30 locais (23H30 de terça-feira, horário de Brasília) na Universidade Jiaotong, na zona oeste da cidade, e provocou um incêndio.

Os bombeiros demoraram quase uma hora e meia para controlar o fogo. As autoridades locais anunciaram uma investigação para esclarecer as causas do incidente.

