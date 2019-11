Três pessoas ficaram feridas na forte explosão registrada nesta quarta-feira em uma fábrica petroquímica no Texas, sul dos Estados Unidos, que provocou a evacuação da área próxima ao local.

A ordem de evacuação foi emitida aos moradores em um raio de meia milha (800 metros) ao redor da fábrica da TPC em Port Neches.

Fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a forte explosão na fábrica, que fica a 135 km de Houston, que produziu uma enorme bola de fogo.

"Acordamos com vidros quebrados por todos os lados e parte do teto no chão, as portas arrancadas pela onda expansiva da explosão", disse à AFP Ryan Mathewson, de 25 anos, que mora com a família perto da fábrica.

"Estamos em choque e assustados", afirmou.

Um abrigo foi estabelecido em uma igreja de Nederland para os que foram obrigados a abandonar suas casas, informou a imprensa local.

O juiz do condado, Jeff Branick, afirmou ao site local KFDM News que não foram registradas mortes e que apenas três pessoas ficaram levemente feridas, o que ele chamou de "milagre".

Um funcionário sofreu queimaduras e foi transportado de helicóptero para um hospital de Houston, 135 km a oeste. Os outros dois feridos sofreram fraturas; um da perna e outro do pulso. Um deles já recebeu alta, informou Branick.

O juiz acrescentou que não há desaparecidos entre os 200 funcionários que estavam na fábrica no momento da explosão.

O TPC Group, que opera a fábrica, informou que a explosão aconteceu em uma unidade de processamento" durante a madrugada. A empresa ativou o "Plano de Resposta de Emergência" e pediu a ajuda do Departamento de Bombeiros de Port Neches".

O TPC informou que dois feridos são funcionários da companhia e o terceiro é um terceirizado.

"A situação está em curso, mas será controlada com a maior velocidade e segurança possíveis", afirmou a empresa.

"Todos os funcionários foram retirados do local. Encontramos todos os trabalhadores e três empregados que ficaram feridos estão sendo atendidos", informa um comunicado.

"Agora estamos concentrados na proteção das equipes de socorro e da população, assim como em minimizar o impacto ambiental da explosão".

"No momento não podemos falar das causas do acidente nem do alcance dos danos, mas o TPC vai formar uma equipe para realizar uma investigação completa e rigorosa", acrescentou.

A instalação produz butadieno, um gás inflamável utilizado na produção de borracha sintética, e outros petroquímicos como o butano.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram