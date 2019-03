As exportações e importações chinesas registraram queda consideravelmente acima do esperado em fevereiro, de acordo com o resultados publicados nesta sexta-feira, o que aumenta as preocupações sobre a desaceleração da segunda maior economia do planeta, atualmente em uma guerra comercial com os Estados Unidos.

As exportações caíram 20,7% em ritmo anual e as importações 5,2%, de acordo com o governo, muito além das quedas de 5% e 0,6% previstas em uma pesquisa da agência Bloomberg News.

"Os dados publicados reforçam nossa opinião de que começou a recessão comercial da China", disse Raymond Yeung, do ANZ bank. "Vemos poucos motivos para esperar uma recuperação a curto prazo", completou.

Para completar, a China registrou em fevereiro um excedente comercial baixo para seus padrões, de apenas 4,12 bilhões de dólares, muito aquém do resultado de janeiro (39,2 bilhões).

O gigante asiático, alvo da guerra comercial de Washington, enfrenta uma desaceleração de seu crescimento econômico, que ano passado foi de 6,6%, o menor nível em 28 anos.

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, anunciou na terça-feira a meta um pouco menor para 2019, de entre 6% e 6,5% de crescimento.

Em fevereiro, a atividade industrial registrou o menor nível em três anos. No mês anterior, um importante índice de preços do setor industrial se aproximou da contração.

Analistas destacam, no entanto, que é difícil fazer comparações confiáveis no início dos anos na China.

O Ano Novo Lunar aconteceu no início de fevereiro, um pouco antes da data em 2018, o que obrigou os exportadores chineses a acelerar as entregas em janeiro, antes das tradicionais férias.

