Extrema direita cria patrulhas por agressões de imigrantes na Alemanha

A placa da cidade de Amberg, no sul da Alemanha, é retratada em 2 de janeiro de 2019. Um grupo de extrema direita alemão lançou uma patrulha de rua em uma cidade da Bavária onde quatro refugiados afegãos e iranianos teriam atacado os transeuntes no último fim de semana

A extrema direita alemã criou uma sistema de patrulhamento de autodefesa após espectadores serem atacados por imigrantes em Amberg, na Bavária, informou o prefeito da cidade nesta quinta-feira.

"Eu posso entender a insegurança que existe em uma parte da população, mas as ameaças de violência e ódio que aumentam nos quatro cantos do país estão indo longe demais", afirmou o prefeito Michael Cerny ao jornal local Mitteldeutsche Zeitung.

O partido de extrema direita NPD, ligado ao movimento neonazista, publicou fotos de vários de seus membros vestidos com jaquetas vermelhas e o logotipo do movimento em uma de suas contas do Facebook na região.

Quatro jovens do Afeganistão e do Irã foram presos pela polícia depois de terem atacado mais de dez pessoas na rua em Amberg na noite de sábado. Todos estavam embriagados e são considerados responsáveis por "espancamentos e ferimentos".

O caso reavivou o debate sobre os solicitantes de asilo no país, ainda sensível desde a chegada de mais de um milhão de pessoas que pediram asilo na Alemanha em 2015 e 2016.

O ministro do Interior da Alemanha, Horst Seehofer, que apoia uma política de pulso firme quanto à imigração no governo de Angela Merkel, pediu a facilitação da expulsão de requerentes de asilo culpados de crimes e de contravenções no país.

Por sua pate, a extrema direita alemã aproveitou mais uma vez esse tipo de notícia para promover sua mensagem anti-imigrantes e anti-Merkel.

"A população local deve ser protegida com urgência contra essas pessoas que supostamente buscam proteção", afirmou um dos seus representantes na Bavária, Katrin Ebner-Steiner.

Neuer Inhalt Horizontal Line