Forças de segurança sírias entram na cidade de Rastan com bandeiras e retratos do presidente Bashar al-Assad após a retirada de combatentes rebeldes em 16 de maio na província de Homs

Os extremistas do grupo Estado Islâmico (EI), entrincheirados em um último bolsão de resistência ao sul de Damasco, começaram a ser transportados neste domingo para o deserto, informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

"Seis ônibus entraram durante a madrugada na zona sob controle do EI para transportar os combatentes do grupo e suas famílias, antes de partir de madrugada para o deserto sírio, onde o movimento islâmico radical ainda mantém alguns territórios", afirmou à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane.

"Os ônibus estão agora na altura da cidade de Palmira (centro)", disse. O destino final é a região leste do país.

A imprensa estatal síria negou, no entanto, qualquer acordo com o grupo extremista.

As primeiras saídas acontecem após a entrada em vigor, no sábado, de um cessar-fogo entre o regime de Bashar al-Assad - que executou uma ampla ofensiva de um mês contra este último reduto extremista na capital - e o grupo EI, segundo o OSDH.

A medida afeta sobretudo os combatentes do EI presentes no acampamento palestino de Yarmuk, que se transformou em um bairro de Damasco, e em Tadamun, destacou a ONG.

O regime sírio iniciou em 19 de abril uma grande ofensiva contra o último reduto do EI no sul de Damasco, com o objetivo de retomar os bairros de Tadamun, Hajar al-Aswad, Qadam e o acampamento palestino de Yarmuk.

Os confrontos deixaram 62 mortos entre os civis e 484 entre os combatentes, incluindo 251 vítimas nas forças leais ao regime, segundo o OSDH.

Se conseguir retomar os últimos territórios dominados pelo Estado Islâmico em Damasco, o regime controlará a capital e seus arredores pela primeira vez desde 2012.

