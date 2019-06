Os fãs de Michael Jackson se preparam para uma homenagem com ocasião do décimo aniversário da morte do "rei do pop", que continua sendo um ímã comercial apesar das denúncias de abuso sexual infantil de que é alvo

Na Calçada da Fama de Hollywood, a estrela do cantor continua atraindo uma multidão constante de turistas que fazem selfies, enquanto as lojas de suvenires próximas, os artistas de rua e os estúdios de tatuagens afirmam continuar fazendo bons negócios com a figura de Jackson.

Do outro lado da rua, no Museu Ripley, uma estátua do cantor está estrategicamente colocada para atrair os turistas.

Funcionários do Madame Tussauds também dizem que a estátua de cera de Jackson continua sendo uma grande atração.

O documentário da HBO "Leaving Neverland", lançado no início deste ano, aponta no entanto que Jackson se aproveitou de sua fama para assediar jovens em seu sítio de conto de fadas.

Embora a maioria dos fãs consultados pela AFP estivessem a par do documentário, sua adoração pelo cantor só aumentou.

"Vim aqui só por ele. Não tiro fotos com nenhuma outra estrela", disse o turista holandês Hooman Nazemi.

"Algumas das coisas que diziam no documentário eram fortes, mas você não pode dizer que 100% seja verdade... simplesmente o amo. E acho que todos o amamos", afirmou.

Antoine Baynes, de 31 anos, um imitador de Jackson que percorre as ruas de Hollywood Boulevard, coincide em que as acusações não fizeram diminuir o interesse por Jackson - mas o contrário disso.

"Depois de que saiu o especial de HBO, recebi tanta atenção, se não mais, do que antes. Deu a ele certa publicidade", disse.

- 18.000 rosas -

O documentário da HBO recolhe o testemunho de dois homens que dizem ter sido sexualmente abusados pelo cantor durante anos quando eram menores de idade.

Não foram as primeiras denúncias nesse sentido, mas reavivaram o escândalo, que perseguiu Jackson até sua morte, em 2009, aos 50 anos, por overdose de drogas.

Na época, Jackson negou todas as acusações, e seus parentes apresentaram um processo contra a HBO no valor de 100 milhões de dólares por "difamações póstumas".

Na terça-feira, dia do aniversário da morte da estrela, fãs de todo o mundo farão um "MJ Innocent Love Rally" (reunião de amor MJ inocente, em tradução livre) em Hollywood, em frente à sua estrela na Calçada da Fama.

Outros eventos incluem um "baile de zumbis" em Venice Beach e exibição de filmes de homenagem feitos por admiradores.

Aqueles que não puderem comparecer estão convidados a doar dinheiro para a cerimônia anual de colocação de rosas no túmulo de Jackson, no cemitério próximo de Forest Lawn.

Os organizadores da cerimônia comentaram no Twitter que este ano arrecadaram dinheiro para a compra de 18.000 rosas, um recorde.

No entanto, nas redes sociais se nota um nível muito baixo de entusiasmo pela comemoração, e a revista Variety informou que as redes de televisão eliminaram de sua programação os programas de homenagem planejados tempos atrás.

De todas as formas, a influência comercial de Jackson continua sendo considerável.

Camisetas, chaveiros e porta-copos com a imagem do cantor permanecem expostos nas lojas para turistas de Hollywood no bulevar, superadas em número apenas pelas imagens de Elvis Presley e Marilyn Monroe.

Apenas uma de uma dúzia dessas lojas visitadas pela AFP havia retirado os suvenires de Jackson de suas estantes, citando uma queda do interesse pela estrela.

Mas para alguns fãs apenas um souvenir não é suficiente.

"Tem gente que pede que façamos a silhueta de Jackson, com seu chapéu, às vezes com sua assinatura", disse o tatuador John López. "Talvez sejam cinco ou seis por ano, e este ano não é diferente".

